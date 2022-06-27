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4 часа назад

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья

Lenta.ruиещё 4

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Об этом пишут «Известия».

У ГИБДД появится новая причина для лишения прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидается, с 2023 года Минздрав и МВД получат механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в десять лет. Власти предлагают, что если во время медосмотра, освидетельствования или оказания медицинской помощи будет выявлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, соответствующая информация автоматически будет передаваться в органы внутренних дел.

Сейчас такие данные являются врачебной тайной. Никто, кроме прокуратуры, не имеет доступа к ним. Чтобы законопроект не противоречил требованиям о защите персональных данных, вносятся изменения и в закон «О персональных данных».

Ранее стало известно, что в России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Предполагается, что онлайн-база даст ГИБДД возможность проверять водителей на наличие нарушений ПДД и лишение водительских прав.

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