BMW 7-Series: любовь с тридцатого взгляда

Когда-то представительскому седану BMW было достаточно просто быть больше, чем седан пятой серии. Размер и солидный вид были главной привилегией класса, где еще никто не знал про амбиентную подсветку салона, оттоманку и кресло с вентиляцией и массажем. Попробовали бы немцы продать такой автомобиль сейчас... Между тем «семерка» 2022 года не только начинена электроникой, как иркутская майнинговая ферма, но и полностью готова к езде на полном автопилоте. Просто ей пока не разрешают этого делать…
Впрочем, первый шок от новой седьмой серии в кузове G70 возникает просто при виде её фар. Машина холодно взирает на вас четырьмя «глазами»: ходовые огни с указателями поворота теперь переехали в «брови» на капот и украшены огромными кристаллами Swarovski. Между ними гигантские «ноздри», контуры которых зажигаются в темноте.
Перед водителем огромная эмбиентная полоса во всю ширину передней панели, которая пульсирует и мигает разными цветами, а на месте прежних знакомых кнопок просто… ничего! Все функции спрятали в огромный блок экранов.
Дальше больше: прямо над головами задних пассажиров притаилась массивная пластиковая панель — это опускающийся кинотеатр, который настолько широк, что частично закрывает обзор вперед. В общем, кажется, с этого момента автомобили BMW окончательно изменились до неузнаваемости, а все подробности этих изменений можно узнать из нового видео ПриветТачки.
Если же вам интересны BMW не только будущего, но прошлого, обязательно посмотрите обзор гаража настоящего фаната немецкой марки, куда вошли такие редкие автомобили, как универсал M5 E34 или, скажем, M3 CSL E46. А еще одно недавнее видео было посвящено целой площадке «пятерок» BMW E60 из Японии с очень необычными азиатскими опциями, которые, несмотря на их состояние, были разобраны на запасные части. /m