BMW 7-Series: любовь с тридцатого взгляда

Когда-то представительскому седану BMW было достаточно просто быть больше, чем седан пятой серии. Размер и солидный вид были главной привилегией класса, где еще никто не знал про амбиентную подсветку салона, оттоманку и кресло с вентиляцией и массажем. Попробовали бы немцы продать такой автомобиль сейчас... Между тем «семерка» 2022 года не только начинена электроникой, как иркутская майнинговая ферма, но и полностью готова к езде на полном автопилоте. Просто ей пока не разрешают этого делать…

Фото: Motor.ru Motor.ru

Впрочем, первый шок от новой седьмой серии в кузове G70 возникает просто при виде её фар. Машина холодно взирает на вас четырьмя «глазами»: ходовые огни с указателями поворота теперь переехали в «брови» на капот и украшены огромными кристаллами Swarovski. Между ними гигантские «ноздри», контуры которых зажигаются в темноте.

Перед водителем огромная эмбиентная полоса во всю ширину передней панели, которая пульсирует и мигает разными цветами, а на месте прежних знакомых кнопок просто… ничего! Все функции спрятали в огромный блок экранов.

Дальше больше: прямо над головами задних пассажиров притаилась массивная пластиковая панель — это опускающийся кинотеатр, который настолько широк, что частично закрывает обзор вперед. В общем, кажется, с этого момента автомобили BMW окончательно изменились до неузнаваемости, а все подробности этих изменений можно узнать из нового видео ПриветТачки.