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1 час назад

Новости автомира: Skoda Karoq получила версии для полиции и пожарных

Motor.ru

Марка Skoda более 115 лет поставляет свои автомобили для экстренных служб и новый кроссовер Skoda Karoq не стал исключением. Чешский автопроизводитель подготовил линейку Rapid Response, в которую вошли три исполнения новой модели — для полиции, пожарных и «скорой помощи». Технических изменений служебные кроссоверы относительно гражданских автомобилей не имеют, но зато машины обзавелись специальной ливреей и рядом дополнительного оборудования для помощи людям в сложных ситуациях.

Skoda Karoq получила версии для полиции и пожарных
Фото: © Skoda© Skoda

Благодаря мощным светодиодным сигнальным фонарям, встроенным в ветровое стекло, решётку радиатора, заднюю дверь и номерной знак, автомобили заметны со всех сторон, а трёхтональная сирена позволяет заранее предупреждать других водителей о приближении экстренных служб.

Багажник объёмом 588 литров с опцией VarioFlex за счет возможности сложить сиденья можно увеличить до 1810 литров, чтобы разместить все необходимое оборудование. Управление системой радиосвязи и специальным освещением у кроссоверов завязано на штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.

Для специальных Skoda Karoq предложены два дизельных и три бензиновых силовых агрегата мощностью от 110 до 190 лошадиных сил, также доступна возможность выбора кроссовера с передним и полным приводом. При необходимости автомобиль могут оснастить дополнительным аккумулятором, который позволит подключать специальное оборудование.

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