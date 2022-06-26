Skoda Karoq получила версии для полиции и пожарных

Марка Skoda более 115 лет поставляет свои автомобили для экстренных служб и новый кроссовер Skoda Karoq не стал исключением. Чешский автопроизводитель подготовил линейку Rapid Response, в которую вошли три исполнения новой модели — для полиции, пожарных и «скорой помощи». Технических изменений служебные кроссоверы относительно гражданских автомобилей не имеют, но зато машины обзавелись специальной ливреей и рядом дополнительного оборудования для помощи людям в сложных ситуациях.

Фото: © Skoda © Skoda

Благодаря мощным светодиодным сигнальным фонарям, встроенным в ветровое стекло, решётку радиатора, заднюю дверь и номерной знак, автомобили заметны со всех сторон, а трёхтональная сирена позволяет заранее предупреждать других водителей о приближении экстренных служб.

Багажник объёмом 588 литров с опцией VarioFlex за счет возможности сложить сиденья можно увеличить до 1810 литров, чтобы разместить все необходимое оборудование. Управление системой радиосвязи и специальным освещением у кроссоверов завязано на штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.