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2 часа назад

Новости автомира: На продажу выставили кабриолет Aston Martin основателя марки

Motor.ru

В 1947 году бизнесмен Дэвид Браун приобрел марку Aston Martin и память о владельце бренда до сих пор хранится в автомобилях компании, поскольку инициалы DB в названии моделей отсылают именно к Дэвиду Брауну. В свое время британец обзавелся кабриолетом Aston Martin DB5 Convertible и в наши дни эту машину выставили на продажу. Помимо известного владельца эту модель выделяет и то, что за все годы производства было сделано чуть больше сотни экземпляров.

На продажу выставили кабриолет Aston Martin основателя марки
Фото: © Nicholas Mee & Co© Nicholas Mee & Co

Кабриолет с номером шасси DB5C/1273/R был передан Дэвиду Брауну в январе 1964 года. Владелец пожелал автомобиль с кузовом светло-голубого цвета Caribbean Pearl и отделкой салона темно-синей кожей Navy Blue. В число опций вошли радиоприёмник Motorola, задний мост Power Lock, хромированные спицованные колеса и 5-ступенчатая механическая коробка передач ZF, сочетавшаяся с 282-сильным 4-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем.

После трёх лет владения автомобилем Дэвид Браун продал машину бывшему владельцу Aston Martin DB4 GT и хозяину сервиса по обслуживанию Aston Martin Джону Уилкинсону, при котором кабриолету на заводе заменили блок двигателя. В 1994 году машину купил нынешний хозяин, который сейчас и выставил её на продажу.

Один из 123 выпущенных Aston Martin DB5 Convertible в 2014 году прошел комплексную реставрацию, во время которой отремонтировали двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и задний мост, а также перекрасили кузов и заново обшили салон кожей.

В комплекте с кабриолетом новый владелец получит оригинальный домкрат, набор инструментов, молоток и руководство пользователя. Продавец Nicholas Mee & Co рассчитывает выручить за уникальный Aston Martin DB5 Convertible не менее полутора миллионов долларов, при том что в своё время новый кабриолет стоил менее шести тысяч долларов.

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