На продажу выставили кабриолет Aston Martin основателя марки

В 1947 году бизнесмен Дэвид Браун приобрел марку Aston Martin и память о владельце бренда до сих пор хранится в автомобилях компании, поскольку инициалы DB в названии моделей отсылают именно к Дэвиду Брауну. В свое время британец обзавелся кабриолетом Aston Martin DB5 Convertible и в наши дни эту машину выставили на продажу. Помимо известного владельца эту модель выделяет и то, что за все годы производства было сделано чуть больше сотни экземпляров.

Фото: © Nicholas Mee & Co © Nicholas Mee & Co

Кабриолет с номером шасси DB5C/1273/R был передан Дэвиду Брауну в январе 1964 года. Владелец пожелал автомобиль с кузовом светло-голубого цвета Caribbean Pearl и отделкой салона темно-синей кожей Navy Blue. В число опций вошли радиоприёмник Motorola, задний мост Power Lock, хромированные спицованные колеса и 5-ступенчатая механическая коробка передач ZF, сочетавшаяся с 282-сильным 4-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем.

После трёх лет владения автомобилем Дэвид Браун продал машину бывшему владельцу Aston Martin DB4 GT и хозяину сервиса по обслуживанию Aston Martin Джону Уилкинсону, при котором кабриолету на заводе заменили блок двигателя. В 1994 году машину купил нынешний хозяин, который сейчас и выставил её на продажу.

Один из 123 выпущенных Aston Martin DB5 Convertible в 2014 году прошел комплексную реставрацию, во время которой отремонтировали двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и задний мост, а также перекрасили кузов и заново обшили салон кожей.