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54 минуты назад

Новости автомира: Mansory доработала Mercedes-Maybach GLS

Motor.ruиещё 1

Тюнинг-ателье Mansory в последнее время сосредоточилось на доработках автомобилей Mercedes-Benz. На сей раз в фокусе внимания компании оказался не просто Mercedes-Benz, а представитель флагманского суббренда Maybach, который уже с завода отличается более богатой и роскошной комплектацией. Но этого Mansory показалось мало и в ателье взялись за модернизацию кроссовера Mercedes-Maybach GLS, который уже в стоковом виде считается одним из самых дорогих и комфортных автомобилей в мире.

Mansory доработала Mercedes-Maybach GLS
Фото: Motor.ruMotor.ru

Для Maybach GLS 600 разработали новый углепластиковый обвес, включающий в себя новый передний бампер с эффектным сплиттером, расширенные накладки на колёсные арки, уникальные зеркала заднего вида и изменённый задний бампер с диффузором и четырьмя патрубками выхлопных труб, а также появился новый спойлер на крыше.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Кроме того, появились новые светодиодные дневные ходовые огни, а также можно установить защитную дугу переднего бампера и либо покрыть решетку радиатора тёмным хромом, либо же заменить её углепластиковой деталью.

Motor.ru

Штатные колёса предлагают заменить 24-дюймовыми коваными дисками. Для салона доработки предложены более скромные. Можно «всего лишь» перешить интерьер новой кожей с 3D-тиснением и заменить стандартные декоративные панели углепластиковыми элементами.

Что касается технической стороны проекта, то в Mansory не обошли вниманием и двигатель. После тюнинга кроссовер способен с места до 100 километров в час разогнаться за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 300 километров в час.

Ничего святого: безумные автомобили Mansory

Автоновости,Maybach,Mercedes-Benz,
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