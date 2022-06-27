Volkswagen начнет выпускать спорткары Porsche

Volkswagen начнёт выпускать спорткары Porsche из-за рекордного спроса. Завод Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене не справляется с заказами, хотя работает на полную мощность, и немецкому производителю пришлось просить помощи у коллег по концерну Volkswagen. Выручить Porsche сможет предприятие VW Group в Оснабрюке — спорткары серии 718 будут собирать по соседству с кабриолетами VW T-Roc и универсалами VW Arteon Shooting Brake.

Фото: © Porsche © Porsche

Руководитель отдела производства и логистики Porsche Альбрехт Раймольд напомнил, что мультибрендовый завод в Оснабрюке уже помогал компании из Штутгарта в прошлом. Десять лет назад в Саксонии выпускались кабриолеты и купе Porsche Boxster и Porsche Cayman, а тремя годами позже с конвейера завода Volkswagen сходили кроссоверы Cayenne. В обоих случаях перенос сборочного производства был вызван ажиотажным спросом.

Американский журнал Road & Track упоминал и о более давних связях между Volkswagen и Porsche. В частности в 1960-е годы на мощностях Volkswagen выпускались кузова для купе Porsche 356, а в 1990-е годы — кузова для Porsche 968. С конвейера Volkswagen сходили и спорткары Porsche 914 в течение всего жизненного цикла модели в период с 1969-го по 1975 год.