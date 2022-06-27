Российские заводы Skoda будут простаивать до конца года

Российские заводы Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде будут простаивать до конца года. В ближайшее время производство на территории России перезапущено не будет, а комментировать стратегию для нашего рынка Skoda не готова. Общую ситуацию в России совет директоров Volkswagen Group охарактеризовал «неопределённой и нестабильной». В то же время Skoda напоминает о важности российского рынка, так что вопрос полного закрытия заводов не рассматривается.

До начала «военной спецоперации» в России функционировали две сборочные площадки Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде. Возобновление производства чешских и немецких автомобилей на заводе «Группы ГАЗ» под большим сомнением, хотя официально пресс-служба Volkswagen планы нижегородского предприятия не комментирует.

В Нижнем Новгороде собирали сразу три модели Skoda — с конвейеров «Группы ГАЗ» сходили лифтбеки Octavia, кроссоверы Karoq и Kodiaq. На площадке в Калуге была локализована Skoda Rapid. В настоящее время персонал всех заводов получает компенсации за простой в размере двух третей от оклада, но штатным сотрудникам нижегородского филиала уже предложили уволиться по собственному желанию с выплатой пяти или шести окладов.