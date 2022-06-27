Раскрыт обновленный китайский внедорожник на базе Nissan Navara

Минпромторг КНР раскрыл обновленный рамный внедорожник Dongfeng Palaso, сделанный на базе пикапа Nissan Navara. Речь идёт о развитии лицензионной копии японского грузовичка — у Dongfeng и Nissan есть совместное предприятие, и китайская сторона параллельно создаёт свои модели, не вмешиваясь в исходную технику. Актуальный внедорожник Palaso конвертирован из пикапа Rich 6 образца 2018 года; рестайлинговая модель будет похожа на актуальный Rich 7.
Компания Nissan не против интерпретаций Dongfeng, ведь разработки партнёра не мешают продажам собственных рамных внедорожников на базе Navara. Судя по фотографиям Минпромторга, спереди обновлённый Palaso повторит исходный Dongfeng Rich 7, а вот дизайн кормы поменяется.
Из сертификационных документов известно, что 5,25-метровый внедорожник Dongfeng Palaso сменит бензиновый 231-сильный (300 Нм) двигатель 1.8 на более тяговитый силовой агрегат объёмом 2,0 литра (228 лошадиных сил и 360 Нм). Базовые версии сохранят 6-ступенчатую «механику», опцией будет 8-скоростной «автомат». Жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей неизменны. Ожидается, что с рестайлингом интерьер станет богаче.
Для россиян обновление Dongfeng Palaso может быть интересно, ведь исходный пикап Rich 6 в нашей стране продаётся с мая. После прекращения поставок Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, а также перехода УАЗа на безальтернативную «механику» китайский рамный внедорожник может не затеряться на нашем рынке.