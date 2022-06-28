На какие автомобили пересядут россияне вместо Porsche и Mercedes

Согласно исследованию сайте «Авто.ру», россияне, которые сейчас ездят на автомобилях премиальных марок, в будущем готовы рассмотреть покупку машины классом ниже. Например, те, кто сейчас водит Porsche Cayenne, в будущем пересядут на Toyota Camry. Свой выбор они объясняют желанием сохранить часть вырученных от продажи премиальной машины средств, чтобы использовать их в других целях. Также опрос показал, что следующий автомобиль все чаще ищут на вторичном рынке.

Фото: © Porsche © Porsche

Опрос проводился в мае 2022 года, в нем приняли участие почти 1,3 тысячи пользователей Auto.ru. О готовности пересесть на автомобиль классом ниже нынешнего с целью сэкономить заявили 33 процента опрошенных. Еще 35 процентов рассказали, что рассматривают покупку машины на вторичном рынке, и только 17,4 процента по-прежнему хотят купить новый автомобиль.

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Те, кто в настоящий момент находится в поиске следующего автомобиля, отталкивается от стоимости нынешней машины. Например, продавцы машин стоимостью до 300 тысяч рублей выбирают среди старых моделей Lada, самые популярные из них — 2107, 2110, 2112, 2114, седаны Priora. Продавцы околобюджетных автомобилей (300-800 тысяч рублей) тоже рассматривают отечественный автопром — «Самара-2», Granta, Kalina, Priora. В качестве альтернативы подороже ищут Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Camry и RAV4. Также в топе — Lada Vesta, Renault Logan и Skoda Octavia.

В ценовом диапазоне от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей выбор шире: те, кто сейчас ездит на BMW X3 или X5, смотрят в сторону 5-Series, а владельцы Mercedes-Benz C- и E-классов — на Toyota Camry. Автомобилисты, которые меняют свою машину стоимостью 1,5-3 миллиона рублей, чаще выбирают автомобиль классом выше: с Mercedes-Benz C-класса пересаживаются на E-класс и так далее.

Иная ситуация с теми, кто продает свой автомобиль дороже трех миллионов рублей — они охотнее пересаживаются на машину дешевле. Например самой популярной альтернативой BMW X5 и X6, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, E- и S-классов, Porsche Cayenne называют Toyota Camry.