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1 час назад

Новости автомира:  Geely прекратила продавать самую дешевую и старую модель

ПроКроссовер.ру

Компания Geely сняла с производства седан Vision спустя 16 лет. Автомобиль предлагался по цене 49 900 юаней или 404 тысяч рублей. Автомобиль схож с седаном Toyota Corolla. Этот японский седан компания Geely взяла за основу в середине 2000-х для производства своей модели.

Geely сняла с производства самую дешевую модель
Фото: Geely Geely

За эти годы седан получил множество обновлений и соответствовал более жёстким нормам экологии и безопасности. Стоит отметить, что Geely Vision может переродится под маркой Maple.

Седан Geely Vision это 4,6-метровый автомобиль с полузависимой задней подвеской с передним приводом. Он оснащен двигателем 1.5 литра с генерируемой мощностью в 109 л.с., который работает вместе с 5МКПП или вариатором.

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