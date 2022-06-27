Geely сняла с производства самую дешевую модель

Компания Geely сняла с производства седан Vision спустя 16 лет. Автомобиль предлагался по цене 49 900 юаней или 404 тысяч рублей. Автомобиль схож с седаном Toyota Corolla. Этот японский седан компания Geely взяла за основу в середине 2000-х для производства своей модели.
За эти годы седан получил множество обновлений и соответствовал более жёстким нормам экологии и безопасности. Стоит отметить, что Geely Vision может переродится под маркой Maple.
Седан Geely Vision это 4,6-метровый автомобиль с полузависимой задней подвеской с передним приводом. Он оснащен двигателем 1.5 литра с генерируемой мощностью в 109 л.с., который работает вместе с 5МКПП или вариатором.