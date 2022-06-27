Geely сняла с производства самую дешевую модель

Компания Geely сняла с производства седан Vision спустя 16 лет. Автомобиль предлагался по цене 49 900 юаней или 404 тысяч рублей. Автомобиль схож с седаном Toyota Corolla. Этот японский седан компания Geely взяла за основу в середине 2000-х для производства своей модели.

Фото: Geely Geely

За эти годы седан получил множество обновлений и соответствовал более жёстким нормам экологии и безопасности. Стоит отметить, что Geely Vision может переродится под маркой Maple.