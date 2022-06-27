АвтоВАЗ продлит «четырехдневку» до 6 ноября

АвтоВАЗ продлит режим неполной рабочей недели. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», ссылаясь на приказ, подписанный новым главой автогиганта Максимом Соколовым. Из него следует, что АвтоВАЗ продолжит работать четыре дня в неделю вместо пяти и осенью: режим продлевают с 5 сентября по 6 ноября 2022 года для всех подразделений. Пятый, нерабочий день, при этом сотрудникам оплачиваться не будет.
В приказе отмечается, что режим введен «в связи с изменением организационных условий труда и в целях сохранения рабочих мест».
Сейчас на АвтоВАЗе уже действует режим «четырехдневки»: его ввели 6 июня на три месяца из-за долгоиграющего дефицита комплектующих, который обострился с введением санкций. Весной сообщалось, что зарплату всем 37 тысячам сотрудников урезать не будут, а день простоя будет оплачиваться из государственного бюджета.
С 5 сентября по 6 ноября все линии по плану будут работать четыре дня в неделю. Линия Lada Granta — с понедельника по четверг в две смены, Niva — с понедельника по четверг в одну смену, а B0 — со вторника по пятницу в две смены.
Сейчас с конвейера АвтоВАЗа сходит только одна модель — Lada Granta в «антикризисной» версии Classic'22. Она вышла на рынок в середине июня с ценником на 103,2 тысячи рублей, чем у стандартной базовой Granta: за седан просят от 678,3 тысячи рублей без учета скидок. Сейчас у такой «Гранты» нет АБС, подушки безопасности и другого оборудования, однако в августе ей могут вернуть кондиционер.