Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ продлит «четырехдневку» до 6 ноября 2022 года

Motor.ru

АвтоВАЗ продлит режим неполной рабочей недели. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», ссылаясь на приказ, подписанный новым главой автогиганта Максимом Соколовым. Из него следует, что АвтоВАЗ продолжит работать четыре дня в неделю вместо пяти и осенью: режим продлевают с 5 сентября по 6 ноября 2022 года для всех подразделений. Пятый, нерабочий день, при этом сотрудникам оплачиваться не будет.

АвтоВАЗ продлит «четырехдневку» до 6 ноября
Фото: Motor.ruMotor.ru

В приказе отмечается, что режим введен «в связи с изменением организационных условий труда и в целях сохранения рабочих мест».

Сейчас на АвтоВАЗе уже действует режим «четырехдневки»: его ввели 6 июня на три месяца из-за долгоиграющего дефицита комплектующих, который обострился с введением санкций. Весной сообщалось, что зарплату всем 37 тысячам сотрудников урезать не будут, а день простоя будет оплачиваться из государственного бюджета.

С 5 сентября по 6 ноября все линии по плану будут работать четыре дня в неделю. Линия Lada Granta — с понедельника по четверг в две смены, Niva — с понедельника по четверг в одну смену, а B0 — со вторника по пятницу в две смены.

Сейчас с конвейера АвтоВАЗа сходит только одна модель — Lada Granta в «антикризисной» версии Classic'22. Она вышла на рынок в середине июня с ценником на 103,2 тысячи рублей, чем у стандартной базовой Granta: за седан просят от 678,3 тысячи рублей без учета скидок. Сейчас у такой «Гранты» нет АБС, подушки безопасности и другого оборудования, однако в августе ей могут вернуть кондиционер.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители