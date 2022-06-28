Половина россиян не одобряет возрождение «Москвича»

Скептически относятся к возрождению автомобиля «Москвич» 42,6% из 1,6 тыс. участников опроса сервиса Auto.ru.
Еще 21,8% из числа опрошенных считают, что автомобиль «Москвич» возродят и все будет хорошо. 18,4% респондентов уверены, что точно ничего не получится, а еще 17,8% высказали свое сомнение в успехе этой затеи.
В середине мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». По словам градоначальника, с возобновлением производства под известным брендом предполагается сохранение большой части коллектива, работавшего на заводе.
Ранее сообщалось, что завод «Москвич» может производить около 300 тыс. автомобилей в год.