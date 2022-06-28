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48 минут назад

Новости автомира: половина россиян не одобряет возрождение «Москвича»

Газета.Ruиещё 4

Скептически относятся к возрождению автомобиля «Москвич» 42,6% из 1,6 тыс. участников опроса сервиса Auto.ru.

Половина россиян не одобряет возрождение «Москвича»
Фото: МосквичМосквич

Еще 21,8% из числа опрошенных считают, что автомобиль «Москвич» возродят и все будет хорошо. 18,4% респондентов уверены, что точно ничего не получится, а еще 17,8% высказали свое сомнение в успехе этой затеи.

В середине мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». По словам градоначальника, с возобновлением производства под известным брендом предполагается сохранение большой части коллектива, работавшего на заводе.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» может производить около 300 тыс. автомобилей в год.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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