Toyota готовит недорогой кроссовер Hyryder

Toyota поделилась первыми тизерными изображениями нового кроссовера Urban Cruiser Hyryder, который разрабатывался совместно с Suzuki специально для Индии. Новинка относится к сегменту бюджетных компактных SUV и занимает ступень выше Urban Cruiser в местной модельной линейке марки. Премьера Toyota Urban Cruiser Hyryder намечена на 1 июля, тогда же откроют и прием заказов: на выбор предложат две гибридные версии.
Как сообщает Autocar India, новый кроссовер будет доступен с технологией «мягкого» гибрида Maruti Suzuki и полноценной гибридной установкой от Toyota. Urban Cruiser Hyryder прочат 1,5-литровый двигатель K15C, который станет частью обеих гибридных систем.
Следом за кроссовером Toyota появится и его «брат-близнец» от Maruti Suzuki, причем продажи последнего запустят через торговые точки бренда Nexa. Обе модели будут производить на индийском заводе Toyota в штате Карнатака, серийная сборка начнется уже в августе.
В 2006-2014 годах в модельной линейке Toyota присутствовала другая модель с названием Urban Cruiser. Она выпускалась в Японии и продавалась в Европе и Латинской Америке.