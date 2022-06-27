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48 минут назад

Новости автомира: появились первые изображения недорогого кроссовера Toyota Hyryder

Motor.ru

Toyota поделилась первыми тизерными изображениями нового кроссовера Urban Cruiser Hyryder, который разрабатывался совместно с Suzuki специально для Индии. Новинка относится к сегменту бюджетных компактных SUV и занимает ступень выше Urban Cruiser в местной модельной линейке марки. Премьера Toyota Urban Cruiser Hyryder намечена на 1 июля, тогда же откроют и прием заказов: на выбор предложат две гибридные версии.

Toyota готовит недорогой кроссовер Hyryder
Фото: © AutocarIndia.com© AutocarIndia.com

Как сообщает Autocar India, новый кроссовер будет доступен с технологией «мягкого» гибрида Maruti Suzuki и полноценной гибридной установкой от Toyota. Urban Cruiser Hyryder прочат 1,5-литровый двигатель K15C, который станет частью обеих гибридных систем.

Следом за кроссовером Toyota появится и его «брат-близнец» от Maruti Suzuki, причем продажи последнего запустят через торговые точки бренда Nexa. Обе модели будут производить на индийском заводе Toyota в штате Карнатака, серийная сборка начнется уже в августе.

В 2006-2014 годах в модельной линейке Toyota присутствовала другая модель с названием Urban Cruiser. Она выпускалась в Японии и продавалась в Европе и Латинской Америке.

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