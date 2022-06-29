«Москвич» показал варианты новых моделей

Официальная группа завода «Москвич» в социальной сети VK представила несколько официальных рендерных изображений возможных будущих моделей на базе китайских машин. Так, в сети опубликованы рендеры кроссовера BYD e2, а также седана BYD F3 с логотипами «Москвич». Что касается электромобиля, то под брендом «Москвич» на рендерах представлен китайский электрокар JAC iEV7s.

Как стало известно ранее, производство автомобилей под брендом «Москвич» должно начаться до конца 2022 года. В планах завода выпускать по 300 000 автомобилей ежегодно. Также в официальной группе «Москвич» в VK подписчикам и всем желающим предлагают придумать название для будущих моделей. Среди предложенных вариантов есть «Лидер», «Вояж», «Феникс», «Фаворит», «Витязь». Предлагаются также шуточные названия в честь районов Москвы вроде «Тимирязивец», «Бирюлевец», «Ховринец», «Сокол» или «Новокосинец».