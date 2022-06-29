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2 часа назад

Новости автомира: завод «Москвич» официально показал возможные варианты новых моделей

Южный автомобильиещё 1

Официальная группа завода «Москвич» в социальной сети VK представила несколько официальных рендерных изображений возможных будущих моделей на базе китайских машин. Так, в сети опубликованы рендеры кроссовера BYD e2, а также седана BYD F3 с логотипами «Москвич». Что касается электромобиля, то под брендом «Москвич» на рендерах представлен китайский электрокар JAC iEV7s.

«Москвич» показал варианты новых моделей
Фото: VK VK
VK

Как стало известно ранее, производство автомобилей под брендом «Москвич» должно начаться до конца 2022 года. В планах завода выпускать по 300 000 автомобилей ежегодно. Также в официальной группе «Москвич» в VK подписчикам и всем желающим предлагают придумать название для будущих моделей. Среди предложенных вариантов есть «Лидер», «Вояж», «Феникс», «Фаворит», «Витязь». Предлагаются также шуточные названия в честь районов Москвы вроде «Тимирязивец», «Бирюлевец», «Ховринец», «Сокол» или «Новокосинец».

VK
Автоновости,BYD F3,BYD,
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