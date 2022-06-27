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1 час назад

новости автомира: АвтоВАЗ рассчитывает выйти из кризиса с помощью Белоруссии

Motor.ruиещё 8

Информационное агентство «Белта» сообщило подробности встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прошедшей в Минске. В ходе визита глава российского региона заявил, что рассчитывает на поддержку Белоруссии, которая позволит выйти АвтоВАЗу из кризиса. Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что товарооборот между Самарской областью и Белоруссией может вырасти до миллиарда долларов.

АвтоВАЗ рассчитывает выйти из кризиса с помощью Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор Самарской области рассчитывает на увеличение объёмов экспорта в Белоруссии. В первую очередь это касается «импортозамещённой» продукции АвтоВАЗа. В то же время в Тольятти могут поставить некоторые комплектующие белорусского производства. Кроме того, упрощенные Lada Granta, согласно техрегламенту и российскому законодательству, можно эксплуатировать на территории Белоруссии.

«Мы взяли спецификацию с АвтоВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдём перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии», -- заявил Дмитрий Азаров.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия готова к наращиванию объема поставок из России. При этом никаких конкретных соглашений на минувшем мероприятии не анонсировали.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии вскоре появятся «свои Мерседесы». Кроме того, главе государства понравилась идея возрождения марки «Москвич».

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