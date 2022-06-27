КамАЗ показал секретный карьерный самосвал-беспилотник без кабины

В ходе выездного заседания совета директоров ПАО "КамАЗ" была продемонстрирована новейшая разработка компании - карьерный самосвал "Юпитер". Официальной презентации автомобиля широкой публике не было, а его характеристики были раскрыты в видеорепортаже с места событий.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Юпитер-30" (КамАЗ-6559) - беспилотный карьерный самосвал (землевоз) грузоподъёмностью 30 тонн и полной массой 50 тонн. Ширина автомобиля составляет 3657 мм, высота - 3500 мм.

На презентации новинки совету директоров было отмечено, что автомобиль изначально разрабатывался как беспилотник, поэтому ему не требуется кабина, а управление ведётся оператором дистанционно. Примечательно, что у "Юпитера" нет как таковых передней и задней частей - с обоих сторон "робот" оснащён одинаковым комплектом светотехники.

Известно, что в движение карьерный самосвал-беспилотник приводится в движение гибридной силовой установкой во главе с 450-сильным двигателем. Тип привода - 4х4.