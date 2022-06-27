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44 минуты назад

Новости автомира: КамАЗ показал секретный карьерный самосвал-беспилотник без кабины

Российская Газета

В ходе выездного заседания совета директоров ПАО "КамАЗ" была продемонстрирована новейшая разработка компании - карьерный самосвал "Юпитер". Официальной презентации автомобиля широкой публике не было, а его характеристики были раскрыты в видеорепортаже с места событий.

КамАЗ показал секретный карьерный самосвал-беспилотник без кабины
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Юпитер-30" (КамАЗ-6559) - беспилотный карьерный самосвал (землевоз) грузоподъёмностью 30 тонн и полной массой 50 тонн. Ширина автомобиля составляет 3657 мм, высота - 3500 мм.

На презентации новинки совету директоров было отмечено, что автомобиль изначально разрабатывался как беспилотник, поэтому ему не требуется кабина, а управление ведётся оператором дистанционно. Примечательно, что у "Юпитера" нет как таковых передней и задней частей - с обоих сторон "робот" оснащён одинаковым комплектом светотехники.

Известно, что в движение карьерный самосвал-беспилотник приводится в движение гибридной силовой установкой во главе с 450-сильным двигателем. Тип привода - 4х4.

"Юпитер-30" - родоначальник семейства карьерных самосвалов, самый большой представитель которого сможет перевозить до 220 тонн.

Автоновости,Камаз,
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