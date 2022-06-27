Судно с сотнями машин горит по пути во Владивосток

Грузовое судно «Ангара» с 570 автомобилями на борту загорелось в Японском море 25 июня. Как сообщает портал VL.ru, ролкер, следовавший из Японии во Владивосток, все еще горит: один из трюмов полностью выгорел, а другие получили повреждения, степень которых пока невозможно установить. Японские СМИ в свою очередь утверждают, что сгорели все грузовые палубы и жилые помещения. Причина возгорания пока неизвестна.
По некоторым данным, пожар могло вызвать неосторожное обращение с режущим инструментом по металлу. В результате судно вспыхнуло в ходе совершения 20-го планового рейса из Тоямы во Владивосток. Причем ролкер не успел отойти далеко от места отправления: пожар разгорелся у берегов японской Вадзимы.
В понедельник, 27 июня, на «Ангаре» все еще видно задымление. Тушением судна занимается «Ольхон», также принадлежащий перевозчику. Японцы помогать бороться с пожаром на «Ангаре» не стали.
Весь груз на судне застрахован. Это подтверждает и перевозчик Japan Auto Lines (JAL), однако информацию о процедуре возмещения средств покупателям автомобилей пока не раскрывает. Отмечается, что «всех клиентов, чей груз был на рейсе «Ангара-20», в ближайшее время оповестят посредством телефонного звонка».
Сейчас прием груза на стоянки компании в Японии, а также его отправка, приостановлены. По данным VL.ru, возобновятся процессы не менее чем через две недели.
В феврале 2022 года вспыхнул пожар на судне Felicity Ace. На борту находилось около четырех тысяч автомобилей Volkswagen и подконтрольных марок, включая роскошные Bentley и Lamborghini. Сухогруз горел почти неделю, пока пожар не утих сам: процесс тушения осложняли электрокары.