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29 минут назад

Новости автомира: средний размер автокредита в России вновь начал расти

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В мае нынешнего года средняя сумма выданных в России кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей составила 1,23 миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 1,1 процента больше, чем в апреле (1,21 миллиона). То есть, после резкого мартовского падения и апрельского снижения, средняя сумма займов вновь вернулась к росту, который наблюдался до февраля-2022.

В России вновь начали расти суммы автокредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с маем 2021 года средняя сумма выданного автокредита тоже выросла, причем на 13,5 процента (с 1,08 миллиона рублей). А вот в сравнении с февралем 2022 года она сократилась на 8,9 процента. Зимой показатель резко ушел вверх — с 1,29 миллиона в январе до 1,35 миллиона рублей в феврале. В марте же он просел до 1,27 миллиона.

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Лидером по размеру выданного кредита стала Москва, где средний «чек» составил 1,82 миллиона рублей. Далее следуют Московская область (1,51 миллиона), Санкт-Петербург (1,47 миллиона), Красноярский (1,35 миллиона) и Краснодарский (1,33 миллиона) края.

Наибольший рост кредиты показали в Калужской области — на 15,7 процента. Также по этому параметру отличились Омская область (+10,8 процента), Алтайский край (+10,1 процента) Нижегородская (+10,0 процента) и Кемеровская (+9,5 процента) области. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 3,2 процента и 0,6 процента соответственно.

В нескольких регионах средний размер кредита, наоборот, снизился: это Тульская область (-10,7 процента), Ставропольский край (-8,8 процента), Оренбургская (-5,9 процента), Московская (-5,3 процента) и Вологодская (-3,7 процента) области.

В НБКИ положительную динамику на рынке кредитования объясняют отложенным спросом, а также активным снижением ключевой ставки Центробанком. Дальнейшее развитие событий зависит от экономической ситуации и динамики доходов россиян — пока ситуация неустойчивая, говорят эксперты.

Что касается продаж на российском авторынке, то в мае они рухнули почти в шесть раз к маю-2021. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), дилеры за месяц продали только 24,2 тысячи машин.

Автоновости,Банк России,
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