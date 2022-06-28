У покупателей «обрезанной» Granta берут подписку о невыезде

В середине июня в России начались продажи «антисанкционной» Lada Granta Classic'22. Автомобиль выпускается с максимальным уровнем локализации, урезанным по сравнению с обычной «Грантой» списком оснащения и пониженными требованиями к безопасности. В связи с этим покупатель при оформлении договора купли-продажи должен подписать два дополнительных соглашения, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилера Lada.

В первом дополнительном соглашении указано, что автомобиль не оборудован комплексом ЭРА-ГЛОНАСС. В прошлом году из-за дефицита чипов производителям разрешили не ставить блоки на машины при условии последующей доустановки. Предполагалось, что поблажка будет действовать до 30 июня 2022 года, однако ее продлили до конца года — в целях поддержки автопрома на фоне санкций.

Второе соглашение ограничивает возможность выезда на упрощенной Granta за рубеж. Из-за пониженного до «Евро-2» экокласса двигателя и меньших требований к безопасности такие «Гранты» пускают только в страны, с которыми есть соответствующая двусторонняя договоренность. На сегодняшний день она действует только с Республикой Беларусь, но на подходе и другие страны ЕАЭС — Армения, Киргизия и Казахстан.