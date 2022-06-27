Английский электрокар посрамил Volkswagen

Британская фирма McMurtry Automotive установила новый рекорд в соревнованиях по подъему на холм в Гудвуде. Построенный ею электрокар Spéirling оказался почти на секунду быстрее спортпрототипа Volkswagen ID R. В рамках подготовки к гонке в McMurtry провели серьезную ревизию машины. Например, доработали систему активного граунд-эффекта, и теперь электрокар способен создавать постоянный прижим, эквивалентный двум тоннам. Что интересно, последний раз автомобиль с такой технологией участвовал в гонках 44 года назад.
Хронология рекордов Гудвуда выглядит следующим образом. В 1999 году немецкий гонщик Ник Хайдфельд на формульном болиде McLaren-Mercedes MP4/13 с двигателем V10 британской фирмы Ilmor проехал 1,86 километра за 0:41.60. Попытки улучшить это достижение предпринимались неоднократно, но обойти Хайдфельда получилось только спустя 20 лет. Сделал это француз Ромен Дюма, пилотировавший электрический спортпрототип Volkswagen ID.R.
Для Гудвуда построили спринт-версию машины c компактной батареей и специфическими настройками системы управления электропитанием. Также электрокару пересмотрели аэродинамику, а Bridgestone изготовила для него особую мягкую версию сликов Potenza. Масса ID.R не превышала тонны, отдача силовой установки составляла 680 лошадиных сил. Всё это позволило прототипу пролететь трассу за 0:39.90, то есть на 1,7 секунды быстрее болида McLaren-Mercedes.
И вот в 2022-м британская McMurtry Automotive установила новый рекорд. Её электрокар Spéirling с системой активного граунд-эффекта (даёт прижим в две тонны буквально с места) проехал трассу за 0:39.08. Удельная мощность автомобиля превышает 1000 лошадиных сил на тонну — то есть по этому показателю электрокар близок к Czinger 21C и Koenigsegg Regera. Он оснащен 800-вольтовой батареей емкостью 60 киловатт-часов, двумя электромоторами и способен ускорять до первой «сотни» за полторы секунды.