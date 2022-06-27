«Летающий» XPeng сфотографировали во время испытаний

Меньше месяца назад в Сети появились патентные фотографии будущего аэромобиля китайской марки XPeng, а на днях камуфлированный прототип сфотографировали в Китае — автомобиль испытывают на обычной дороге общего пользования. На крыше у прототипа имеется большой багажник, в котором должны быть спрятаны винты и роторы — они раскладываются и превращают машину в летательный аппарат. Пока конструкция выглядит грубо, а багажник по форме отличается от того, который был изображен на патентах.
Компания XPeng Heitech уже не первый год занимается разработкой летающих автомобилей, и, как сообщают китайские СМИ, серийный аэромобиль появится в продаже уже в 2024 году. Судя по всему, работы над проектом идут по графику — дизайн будущей машины запатентован, и первый ходовой прототип уже выехал на дороги общего пользования.
Новое поколение аэромобилей XPeng не похоже на предыдущие. Если прежде компания занималась выпуском летательный аппаратов с колесами от машины, то теперь концепция иная: это классический автомобиль, на крыше которого смонтирован бокс со складными винтами внутри. Предполагается, что в будущем такой багажник можно будет смонтировать на крыше любого автомобиля.
В данном случае за основу взяли сильно модифицированный электроседан XPeng P7. У него уменьшенный передний свес, а сам он выглядит длиннее оригинала. На крыше на стальных опорах закреплен багажник. Портал CarNewsChina предполагает, что на данном этапе компания изучает, как ведет себя подвеска такой машины.
По предварительным данным, такой аэромобиль появится на рынке через полтора года и будет стоить около 1 миллиона юаней (почти восемь миллионов рублей по нынешнему курсу).