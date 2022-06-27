«Летающий» XPeng сфотографировали во время испытаний

Меньше месяца назад в Сети появились патентные фотографии будущего аэромобиля китайской марки XPeng, а на днях камуфлированный прототип сфотографировали в Китае — автомобиль испытывают на обычной дороге общего пользования. На крыше у прототипа имеется большой багажник, в котором должны быть спрятаны винты и роторы — они раскладываются и превращают машину в летательный аппарат. Пока конструкция выглядит грубо, а багажник по форме отличается от того, который был изображен на патентах.

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

Компания XPeng Heitech уже не первый год занимается разработкой летающих автомобилей, и, как сообщают китайские СМИ, серийный аэромобиль появится в продаже уже в 2024 году. Судя по всему, работы над проектом идут по графику — дизайн будущей машины запатентован, и первый ходовой прототип уже выехал на дороги общего пользования.

Новое поколение аэромобилей XPeng не похоже на предыдущие. Если прежде компания занималась выпуском летательный аппаратов с колесами от машины, то теперь концепция иная: это классический автомобиль, на крыше которого смонтирован бокс со складными винтами внутри. Предполагается, что в будущем такой багажник можно будет смонтировать на крыше любого автомобиля.

В данном случае за основу взяли сильно модифицированный электроседан XPeng P7. У него уменьшенный передний свес, а сам он выглядит длиннее оригинала. На крыше на стальных опорах закреплен багажник. Портал CarNewsChina предполагает, что на данном этапе компания изучает, как ведет себя подвеска такой машины.

Car shooter Arui / Weibo