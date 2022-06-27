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2 часа назад

Новости автомира: Каршеринг и автопредприятия будут проверять водителей через новый сервис ГИБДД

Банки Сегодня

ГИБДД с 1 июля запускает новый сервис – «Витрина данных ГИБДД». Он позволит сотрудникам каршеринговых компаний и автопредприятиям получать некоторую информацию о водителях. В частности, они смогут проверять действительность водительских удостоверений, а также изучить историю штрафов за нарушение ПДД. Сервис запустят на портале «Госуслуги» 1 июля, но предоставление полных сведений будет осуществляться с осени текущего года.

Каршеринг и автопредприятия возьмут на заметку новый сервис ГИБДД
Фото: Банки СегодняБанки Сегодня

С помощью нового сервиса компании смогут идентифицировать водителей, которые часто нарушают правила ПДД. Вся информация будет доступна в режиме реального времени. Основная идея проекта – помочь работодателям в поиске профессиональных водителей, а также обезопасить свой автопарк от недобросовестных арендаторов. Например, каршеринговые компании смогут отклонять заявки кандидатов, которые ранее попадались на управлении авто в нетрезвом виде.

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Здесь нужно отметить, что воспользоваться «Витриной» смогут все компании, но только с разрешения самого гражданина. Соответствующий запрос будет направляться от юридического лица через ЕПГУ (Госуслуги), соответственно, водитель должен подтвердить запрос. Планируется, что полная информация о нарушениях ПДД, штрафах и имеющемся водительском удостоверении станет доступна осенью текущего года.

Несмотря на потенциальную пользу от внедряемого сервиса, ряд экспертов насторожено отнеслись к открытой базе данных. Еще в 2021 году ГИБДД заявляло о необходимости внедрения упрощенного доступа к информации о «злостных нарушителях». Но на самом деле, на «Витрину» будут попадать все водители без исключения.

Более того, имеющуюся информацию могут использовать работодатели для оценки кандидатов, которые никак не будут связаны с эксплуатацией автомобиля. Также неизвестно каким способом можно будет исключить себя из «Витрины», потому как после исполнения постановления и истечения 1 года, гражданин получает статус не привлекавшегося к ответственности. Не исключено, что в базе данных будут содержаться нарушения ПДД за весь период вождения.

Также неизвестно, будет ли предоставляемая информация фильтроваться по актуальности и насколько она будет точна. Ведь выписываемый штраф за превышение скорости по фотофиксации закрепляется за владельцем автомобиля, а не фактическим водителем. Это может вызывать проблемы для тех, кто делит одно транспортное средство с несколькими людьми, а также ввести в заблуждение каршеринговые компании.

С одобрением инициативы ГИБДД выступили компании «Яндекс.Драйв» и «BelkaCar». Представители популярных сервисов уверены, что это поможет обезопасить добросовестных водителей.

Автоновости,ГИБДД,
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