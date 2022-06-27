Более трети автолюбителей разговаривают со своими машинами

Эксперты представили статистику о привычках отечественных автолюбителей. По их заявлению, свыше трети водителей разговаривают со своими транспортными средствами.

Специалисты отмечают, что практически каждый второй российский автомобилист (49,1%) управляет своим автомобилем одной рукой. При этом каждый четвёртый автолюбитель (25,2%) отпускает всевозможные язвительные замечания другим водителям либо пешеходам. Свыше 1/3 автолюбителей (36,3%) разговаривают с авто.

В ходе данного исследования было опрошено 1 500 российских водителей в различных уголках Российской Федерации. Самая часто встречающаяся полезная привычка отечественных автолюбителей заключается в компактной парковке. Этого принципа стараются придерживаться около 77,2% респондентов.

Во время езды 63,3% опрошенных стараются пропускать вперёд других автолюбителей, которые этого попросят. При этом 50,1% водителей уступают дорогу автомобилистам, которые чувствуют себя неуверенно на дороге.

47,2% респондентов перед поездкой проводят осмотр транспортного средства. 44,3% опрошенных осуществляют прогрев мотора перед тем как отправиться в путь. 41,2% водителей проводят чистку автомобиля зимой. 3,1% шофёров стучат по капоту, подходя к автотранспорту, тем самым проверяя, что в моторный отсек не попало какое-либо животное.

На одних и тех же местах стараются парковать свои машины 42,3% водителей. Около 50,2% респондентов после того, как посетили торговый центр, убирают тележки со специальных стоянок, чтоб они не смогли поцарапать другие машины.

Каждый десятый водитель (11,1%) фотографирует интересные показания на одометре. 16,2% шофёров слушают в авто громко музыку. По заявлению 2,2% респондентов, они временами выбрасывают из окна машины мусор.