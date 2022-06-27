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1 час назад

Новости автомира: более трети российских автолюбителей разговаривают со своими машинами

Car.ru

Эксперты представили статистику о привычках отечественных автолюбителей. По их заявлению, свыше трети водителей разговаривают со своими транспортными средствами.

Более трети автолюбителей разговаривают со своими машинами
Фото: Car.ruCar.ru

Специалисты отмечают, что практически каждый второй российский автомобилист (49,1%) управляет своим автомобилем одной рукой. При этом каждый четвёртый автолюбитель (25,2%) отпускает всевозможные язвительные замечания другим водителям либо пешеходам. Свыше 1/3 автолюбителей (36,3%) разговаривают с авто.

В ходе данного исследования было опрошено 1 500 российских водителей в различных уголках Российской Федерации. Самая часто встречающаяся полезная привычка отечественных автолюбителей заключается в компактной парковке. Этого принципа стараются придерживаться около 77,2% респондентов.

Во время езды 63,3% опрошенных стараются пропускать вперёд других автолюбителей, которые этого попросят. При этом 50,1% водителей уступают дорогу автомобилистам, которые чувствуют себя неуверенно на дороге.

47,2% респондентов перед поездкой проводят осмотр транспортного средства. 44,3% опрошенных осуществляют прогрев мотора перед тем как отправиться в путь. 41,2% водителей проводят чистку автомобиля зимой. 3,1% шофёров стучат по капоту, подходя к автотранспорту, тем самым проверяя, что в моторный отсек не попало какое-либо животное.

На одних и тех же местах стараются парковать свои машины 42,3% водителей. Около 50,2% респондентов после того, как посетили торговый центр, убирают тележки со специальных стоянок, чтоб они не смогли поцарапать другие машины.

Каждый десятый водитель (11,1%) фотографирует интересные показания на одометре. 16,2% шофёров слушают в авто громко музыку. По заявлению 2,2% респондентов, они временами выбрасывают из окна машины мусор.

В завершении стоит отметить, что в число прочих распространённых вредных водительских привычек вошло курение (27,3%) и пользование гаджетами во время управления машиной (23,2%).

Автоновости,
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