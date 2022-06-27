Грустная Zetta, или Почему задвинули российский электрокар

Автомобильная промышленность с новой стратегией направлена на развитие электрического транспорта. В России уже было представлено несколько проектов из данной отрасли, но ни один из них все еще не пошел в серийное производство. К примеру, запуск производство нового электрокара Zetta был запланирован на конец 2020 года, но этого так и не произошло.

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Ведущие компании на рынке были вынуждены перестроить собственные планы еще после событий 2020 года. Несмотря на динамичное изменение рынка в России, в Министерстве промышленности и торговли РФ до последнего сдерживали оптимизм в плане завершения сертификации электрокара Zetta. Тогда сообщалось, что компания, которая разработала электромобиль, нуждается в дополнительных 100 000 000 рублей. Напомним, что изначально субсидии шли от Министерства промышленности и торговли. Позднее разработчик получил кредит от Фонда развития моногородов.

Но денежных средств на запуск серийного производства все равно не хватило. Даже при таком положении компания сохраняла активную поддержку со стороны властей.

Официально запуск серийного производства электрокара Zetta был отложен по причине того, что у компании не хватило на это денежных средств. Косвенная причина - Фонд развития промышленности отказался финансировать сомнительный проект, который не имел перспектив для дальнейшего развития. До такой новости сообщалось, что электромобиль прошел сертификацию на 70%. К тому времени он находился на стадии промышленной сборки.