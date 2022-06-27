Доля американских машин в РФ сократилась до рекордно низкого значения

Доля автомобилей американских брендов на российском рынке в 2022 году сократилась до рекордного низкого значения — одного процента, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Для сравнения: на пике популярности «американцев» в 2007-2008 году на них приходилось до 15-16 процентов продаж новых машин в России. Постепенно спрос на модели из США снижался, наконец достигнув нынешнего показателя в результате «исхода» оставшихся заокеанских марок на фоне санкций.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Почти половина американских автомобилей на российском авторынке, или 49 процентов, — это модели Chevrolet. Два месяца назад производитель заявил, что уходит из России, однако в продаже еще оставались бюджетные модели узбекской сборки — Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt. На прошлой неделе и они исчезли с рынка.

На втором месте по объемам сбыта — Tesla, которая официально не была представлена в России и до начала спецоперации и введения санкций. На электрокары Tesla приходится 16 процентов проданных «американцев». Замыкает тройку Jeep с 15-процентной долей.

Также в 2022-м году россияне покупали оставшиеся Cadillac, Ford, RAM, Dodge, GMC, Lincoln и Chrysler, однако речь идет о считанных единицах.