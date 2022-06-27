Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: УАЗ поможет россиянке, внедорожник которой унесло в море во время наводнения

Motor.ru

Накануне на территории Краснодарского края и Сочи произошло наводнение, в ходе которого местные реки вышли из берегов, снося все на своём пути. В числе пострадавших оказались жительница Сочи, которая лишилась своего внедорожника УАЗ во время буйства стихии. Пока автомобиль женщины уносило в море, она успела записать короткий эмоциональный видеоролик, который быстро распространился в Сети. Представители Ульяновского автозавода пообещали помочь пострадавшей.

УАЗ поможет россиянке, чей внедорожник унесло в реку
Фото: Motor.ruMotor.ru

На кадрах видео было заметно, как внедорожник уносит в море поток вышедшей из берегов реки. В этот момент владелица автомобиля, находящаяся под мостом, эмоционально переживает потерю. Спустя некоторое время, ролик, в котором стало известно, что пострадавшую зовут Виктория, появился в Сети. На следующий день Ульяновский автозавод получил контакты пострадавшей жительницы Сочи.

Представители российской компании пообещали оказать помощь женщине. Каким образом концерн поможет пострадавшей, пока не сообщается. Кроме того, автопроизводитель собирается направить средства в фонд помощи пострадавшим от стихии.

В июле прошлого года в Германии произошло наводнение, в ходе которого затопило дилерский центр Audi в городе Леверкузен. В результате потопа некоторые автомобили полностью ушли под воду.

УАЗы, о которых вы никогда не слышали

Автоновости,УАЗ,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители