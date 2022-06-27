УАЗ поможет россиянке, чей внедорожник унесло в реку

Накануне на территории Краснодарского края и Сочи произошло наводнение, в ходе которого местные реки вышли из берегов, снося все на своём пути. В числе пострадавших оказались жительница Сочи, которая лишилась своего внедорожника УАЗ во время буйства стихии. Пока автомобиль женщины уносило в море, она успела записать короткий эмоциональный видеоролик, который быстро распространился в Сети. Представители Ульяновского автозавода пообещали помочь пострадавшей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На кадрах видео было заметно, как внедорожник уносит в море поток вышедшей из берегов реки. В этот момент владелица автомобиля, находящаяся под мостом, эмоционально переживает потерю. Спустя некоторое время, ролик, в котором стало известно, что пострадавшую зовут Виктория, появился в Сети. На следующий день Ульяновский автозавод получил контакты пострадавшей жительницы Сочи.

Представители российской компании пообещали оказать помощь женщине. Каким образом концерн поможет пострадавшей, пока не сообщается. Кроме того, автопроизводитель собирается направить средства в фонд помощи пострадавшим от стихии.