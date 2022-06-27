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8 минут назад

Новости автомира: Hyundai готовит к премьере конкурента Tesla Model 3

Motor.ru

Публичный дебют Hyundai Ioniq 6 состоится в середине июля на автосалоне в Пусане, однако подробности о модели могут раскрыть уже завтра, 28 июня. Hyundai поделилась порцией свежих фотографий, на которых запечатлены различные детали серийного электромобиля: например, крыша, выдвижные ручки дверей и диски, но главное — это то, что у Ioniq 6 будут камеры вместо наружных зеркал. Известно, что модели предстоит конкурировать на рынке с Tesla Model 3.

Hyundai готовит к премьере конкурента Tesla Model 3
Фото: HyundaiHyundai

Как и предполагалось, новинка представляет собой седан с обтекаемым кузовом, дизайн которого выполнен в стиле концепта Prophecy 2020 года. На одном из снимков запечатлена покатая крыша, на другом — «пиксельная» оптика, на третьем — стоп-сигнал, который, судя по всему, интегрирован в задний спойлер. Еще на одной фотографии показали переднее крыло, колесный диск и камеру, установленную вместо традиционного наружного зеркала.

Ioniq 6 сравним по габаритам с Sonata и относится к D-классу, а в его основе лежит архитектура E-GMP. По неофициальным данным, электрокар получит батарею на 77,4 киловатт-часа от Ioniq 5, на одном заряде которой будет проезжать примерно 515-550 километров (в зависимости от методики расчета). Также Ioniq 6 прочат установку с двумя электромоторами, которые суммарно будут развивать больше 300 лошадиных сил.

Изначально предполагалось, что Ioniq 6 дебютирует весной, однако в последний момент в Hyundai решили отложить премьеру и внести ряд изменений в дизайн серийного электрокара. Что именно поменяли во внешности машины, станет известно уже 28 июня.

Автоновости,Tesla Model 3,Hyundai,Tesla,
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