Платить будут все: Минтранс опубликовал планы на развитие парковок

В России может появиться единое платное парковочное пространство, сообщает «Газета.Ru». Разработкой системы, которая покроет регионы страны, занимается Министерство транспорта. При этом предлагается подготовить научно обоснованные предложения по развитию пространства с учетом российского и международного опыта. Результатом может стать расширение практики платных парковок на всю Россию, говорят эксперты.

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В техническом задании Минтранса речь идет о создании «системы государственного регулирования в сфере парковок автотранспорта в городах, муниципалитетах, на региональных и местных дорогах, а также внутригородских территориях крупных городов». При этом подразумевается взимание платы за стоянку.

В документе указано, что «экономические методы» помогут разгрузить дороги и уменьшить время стоянки. Кроме этого, пространства обеспечат поступление дополнительных средств в муниципальные и городские бюджеты. Предполагается «гибкая тарифная политика», которая будет учитывать зонирование, тип машины, время суток и другие условия.

При этом предполагается разработка научно обоснованных предложений по развитию сети парковок. В том числе речь идет о введении нормативов по количеству парко-мест, которые будут внесены в законодательство регионов.