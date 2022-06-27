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2 часа назад

Новости автомира: Платные парковки хотят внедрить по всей России

Motor.ru

В России может появиться единое платное парковочное пространство, сообщает «Газета.Ru». Разработкой системы, которая покроет регионы страны, занимается Министерство транспорта. При этом предлагается подготовить научно обоснованные предложения по развитию пространства с учетом российского и международного опыта. Результатом может стать расширение практики платных парковок на всю Россию, говорят эксперты.

Платить будут все: Минтранс опубликовал планы на развитие парковок
Фото: Motor.ruMotor.ru

В техническом задании Минтранса речь идет о создании «системы государственного регулирования в сфере парковок автотранспорта в городах, муниципалитетах, на региональных и местных дорогах, а также внутригородских территориях крупных городов». При этом подразумевается взимание платы за стоянку.

В документе указано, что «экономические методы» помогут разгрузить дороги и уменьшить время стоянки. Кроме этого, пространства обеспечат поступление дополнительных средств в муниципальные и городские бюджеты. Предполагается «гибкая тарифная политика», которая будет учитывать зонирование, тип машины, время суток и другие условия.

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При этом предполагается разработка научно обоснованных предложений по развитию сети парковок. В том числе речь идет о введении нормативов по количеству парко-мест, которые будут внесены в законодательство регионов.

В прошлом году Москва вошла в первую тройку городов мира по дороговизне парковки. Столица России заняла в рейтинге вторую строчку, а Санкт-Петербург вошел в топ-10. Так, москвич со среднестатистическим заработком может позволить себе 205 часов парковки в центре за месяц.

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Автоновости,Минтранс РФ,
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