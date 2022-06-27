Volkswagen готовит новый Amarok

Компания Volkswagen назвала дату премьеры нового пикапа Amarok, который выйдет на рынок в текущем году, пишет издание Autocar.

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Отмечается, что данная модель унифицирована с новым поколением Ford Ranger, отличаясь лишь дизайном кузова и интерьером. Вариант с короткой кабиной будет позиционироваться как коммерческий автомобиль, а с двухдверной кабиной – как гражданский вариант.

Покупателю будут доступны машины с двухлитровым турбодизелем в нескольких вариантах форсировки, с трехлитровый турбодизелем V6 и 2,3-литровым бензиновым турбомотором. Что касается коробок передач, то предусмотрены шестиступенчатая «механика» и «автомат», а также десятиступенчатый «автомат».

Новый Amarok выйдет в пяти комплектациях – базовой безымянной, Life, Style, внедорожной PanAmericana и Aventura. В оснащение войдут более 30 электронных ассистентов водителя, матричные фары и многое другое. Пикап будут производить в Южной Африке, премьера состоится 7 июля в онлайн-формате.