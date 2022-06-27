Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
22 минуты назад

Новости автомира: Volkswagen представит новый пикап Amarok 7 июля

Мир24

Компания Volkswagen назвала дату премьеры нового пикапа Amarok, который выйдет на рынок в текущем году, пишет издание Autocar.

Volkswagen готовит новый Amarok
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что данная модель унифицирована с новым поколением Ford Ranger, отличаясь лишь дизайном кузова и интерьером. Вариант с короткой кабиной будет позиционироваться как коммерческий автомобиль, а с двухдверной кабиной – как гражданский вариант.

Покупателю будут доступны машины с двухлитровым турбодизелем в нескольких вариантах форсировки, с трехлитровый турбодизелем V6 и 2,3-литровым бензиновым турбомотором. Что касается коробок передач, то предусмотрены шестиступенчатая «механика» и «автомат», а также десятиступенчатый «автомат».

Новый Amarok выйдет в пяти комплектациях – базовой безымянной, Life, Style, внедорожной PanAmericana и Aventura. В оснащение войдут более 30 электронных ассистентов водителя, матричные фары и многое другое. Пикап будут производить в Южной Африке, премьера состоится 7 июля в онлайн-формате.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, какие машин лучше всего подходят для дачников.

Автоновости,Ford Ranger,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители