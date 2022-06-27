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54 минуты назад

Новости автомира: Ярославский моторный завод готовит "импортозамещенный" двигатель

Российская Газета

Ярославский моторный завод к концу года направит партнерам опытные образцы нового двигателя - ЯМЗ-537, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль". Это рядная "шестерка" с увеличенным на полтора литра рабочим объемом (до 8 литров).

Ярославский моторный завод готовит "импортозамещенный" двигатель
Фото: Олег Смыслов / РИА НовостиОлег Смыслов / РИА Новости

Состоит агрегат практически полностью из отечественных компонентов. Увеличен и ход поршня. Мотор в зависимости от модификации ЯМЗ-537 обеспечит от 345 до 360 л.с.

Ожидается, что устанавливать новинку будут на грузовики заводов "Урал" и МАЗ.

Ярославский моторный завод специализируется на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Двигатели ЯМЗ устанавливают на 400 моделей машин, которые производят на предприятиях России и стран СНГ.

Ранее "РГ" рассказывала, что заволжский моторный завод (входит в холдинг Sollers) полностью снял с производства устаревшие двигатели семейства V8. Линейка таких моторов последние годы состояла из бензинового ЗМЗ-523 и битопливного ЗМЗ-524 (бензин + пропан-бутан).

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