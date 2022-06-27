Ярославский моторный завод готовит "импортозамещенный" двигатель

Ярославский моторный завод к концу года направит партнерам опытные образцы нового двигателя - ЯМЗ-537, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль". Это рядная "шестерка" с увеличенным на полтора литра рабочим объемом (до 8 литров).

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости Олег Смыслов / РИА Новости

Состоит агрегат практически полностью из отечественных компонентов. Увеличен и ход поршня. Мотор в зависимости от модификации ЯМЗ-537 обеспечит от 345 до 360 л.с.

Ожидается, что устанавливать новинку будут на грузовики заводов "Урал" и МАЗ.

Ярославский моторный завод специализируется на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Двигатели ЯМЗ устанавливают на 400 моделей машин, которые производят на предприятиях России и стран СНГ.