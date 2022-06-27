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29 минут назад

Новости автомира: в Индии придумали собственную методику краш-тестов

Motor.ru

Главной международной независимой организацией, занимающейся испытаниями безопасности новых автомобилей, остается GlobalNCAP, у которой есть региональные подразделения. В то же время в некоторых странах существуют национальные методики краш-тестов, которые отличаются от системы NCAP, — например, в Китае и США. Уже в следующем году этот список таких стран пополнит Индия, которая разработала собственную программу Bharat NCAP. Она будет реализовываться при участии государства.

В Индии придумали собственную методику краш-тестов
Фото: GlobalNCAPGlobalNCAP

Как сообщает Autocar India, Bharat NCAP впервые анонсировали еще в далеком 2016 году, однако запустят ее только 1 апреля 2023 года. В краш-тестах будут принимать участие новые легковые автомобили с числом посадочных мест до восьми и полной массой до 3,5 тонны. По требованиям методика не уступает глобальной, но при этом учитывает специфику национального дорожного движения.

Какие именно краш-тесты будет проводить Bharat NCAP, не уточняется. Можно предположить, что она будет предусматривать все все же испытания, что и европейский EuroNCAP, а именно фронтальный и боковой удары о подвижное и неподвижное препятствие с разной степенью перекрытия и на разной скорости. При этом в Индии могут уделять особое внимание системам активной и пассивной безопасности, которые входят в список стандартного оснащения.

Ранее в Global NCAP критиковали автопроизводителей из-за того, что они продают в Индии менее безопасные машины, чем в развитых странах. В результате складывается ситуация, что одна и та же модель получает разные оценки: например, Kia Seltos в спецификации для индийского рынка заработал три звезды из пяти возможных, а австралийская версия этого кроссовера — все пять звезд.

Автоновости,Kia,ГОСУДАРСТВО,
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