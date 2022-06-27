У минивэнов Volkswagen нашли критический брак

Volkswagen Commercial Vehicles, выпускающее коммерческие автомобили Volkswagen, вынужденно остановило сборку электровэна ID. Buzz в немецком Ганновере. Производство «батарейного» наследника Bulli началось совсем недавно — 2 июня 2022 года, однако у компании внезапно возникли проблемы с аккумуляторами от нового поставщика, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung. По данным издания, производство остановится «по крайней мере на неделю».

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Volkswagen столкнулся с браком батарейных модулей: их производительность не соответствует заявленному значению из-за перепадов напряжения, вследствие чего падает дальность хода. Отмечается, то элементами питания ID. Buzz обеспечивает новый поставщик, который не имеет отношения к другим моделям бренда, построенным на той же модульной платформе MEB. Однако подробностей о поставщике в Volkswagen не раскрывают.

По словам представителя компании, проблема затронула только производство в Ганновере. Ожидалось, что аккумуляторы от нового поставщика позже начнут использовать и в других соплатформенных моделях, но теперь Volkswagen, вероятно, решит повременить с этим планом.

С начала июня с конвейера ганноверской площадки сошло порядка пяти сотен ID. Buzz. Однако, как пишет InsideEVs, ни один экземпляр пока не был доставлен клиентам, что значительно упрощает задачу по замене проблемных батарей.