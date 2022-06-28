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31 минуту назад

Новости автомира: АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе Renault

Motor.ruиещё 2

Днем ранее стало известно, что АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю с 5 сентября по 6 ноября. Одновременно с этим появилась информация о судьбе автомобилей, построенных на французской платформе B0 — это Lada XRay и Largus (до весны этого года на заводе в Тольятти также собирали соплатформенные Renault Logan и Sandero). Как сообщает газета «Известия», сборку машин на линии B0 перезапустят осенью, и их будут выпускать в две смены четыре дня в неделю.

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе Renault
Фото:  Lada Lada

Газета не уточняет, о каких именно моделях на B0 идет речь, но, скорее всего, это Lada XRay и Largus, так как продолжение сборки Logan и Sandero маловероятно после окончательного ухода Renault из России.

С учетом новой информации, производственный график выглядит следующим образом: в настоящее время АвтоВАЗ выпускает только упрощенные версии Lada Granta, в июле перезапустят линию по выпуску Niva — сначала Legend, а в августе и Travel, а в сентябре заработает и сборочная линия B0. С 5 сентября по 6 ноября все линии по плану будут работать четыре дня в неделю. Линия Lada Granta — с понедельника по четверг в две смены, Niva — с понедельника по четверг в одну смену, а B0 — со вторника по пятницу в две смены.

Сейчас на АвтоВАЗе уже действует режим «четырехдневки»: его ввели 6 июня на три месяца из-за долгоиграющего дефицита комплектующих, который обострился с введением санкций. Весной сообщалось, что зарплату всем 37 тысячам сотрудников урезать не будут, а день простоя будет оплачиваться из государственного бюджета.

Что же касается завода в Ижевске, где производят Lada Vesta, то предприятие закрывать не планируется. Ранее стало известно, что обновленная Vesta NG, представленная 22 февраля, встанет на конвейер не раньше 2023 года.

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