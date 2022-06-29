Совет ЕС назвал сроки окончательного запрета машин с ДВС

«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 году для новых машин», — пояснили в пресс-службе ЕС.