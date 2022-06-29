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58 минут назад

Новости автомира: Совет ЕС назвал сроки окончательного запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Газета.Ruиещё 4

Совет Евросоюза одобрил проект Еврокомиссии по сокращению до нуля выбросов углекислого газа от новых автомобилей начиная с 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

Совет ЕС назвал сроки окончательного запрета машин с ДВС
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 году для новых машин», — пояснили в пресс-службе ЕС.

Таким образом, к 2035 году европейским автопроизводителям придется прекратить производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и перейти на выпуск электромобилей.

Отмечается, что запрет на продажи автомобилей с ДВС является частью плана Еврокомиссии по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 году.

Автоновости,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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