Совет ЕС назвал сроки окончательного запрета машин с ДВС

Совет Евросоюза одобрил проект Еврокомиссии по сокращению до нуля выбросов углекислого газа от новых автомобилей начиная с 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.
«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 году для новых машин», — пояснили в пресс-службе ЕС.
Таким образом, к 2035 году европейским автопроизводителям придется прекратить производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и перейти на выпуск электромобилей.
Отмечается, что запрет на продажи автомобилей с ДВС является частью плана Еврокомиссии по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 году.