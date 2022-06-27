Приезжие из ЛДНР получат российские водительские права без экзамена

Граждане Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), граждане Украины и ряд других категорий лиц смогут обменять национальное водительское удостоверение на российское без сдачи экзамена, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В соответствии с документом, обменять водительское удостоверение без экзамена могут граждане ЛНР и ДНР, граждане Украины или лица без гражданства, которые приехали в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины после 21 февраля и имеют разрешение на временное проживание в стране, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Также получить российское водительское удостоверение смогут граждане России, которые получили гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживают в ДНР и ЛНР или проживали там до переезда на постоянное проживание в РФ.

Постановление правительства вступает в силу со дня опубликования, норма будет действовать до 1 марта 2023 года.