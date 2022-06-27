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1 час назад

Новости автомира: приезжие из ДНР и ЛНР смогут получить водительские права в России без экзамена

Газета.Ruиещё 2

Граждане Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), граждане Украины и ряд других категорий лиц смогут обменять национальное водительское удостоверение на российское без сдачи экзамена, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Приезжие из ЛДНР получат российские водительские права без экзамена
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

В соответствии с документом, обменять водительское удостоверение без экзамена могут граждане ЛНР и ДНР, граждане Украины или лица без гражданства, которые приехали в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины после 21 февраля и имеют разрешение на временное проживание в стране, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Также получить российское водительское удостоверение смогут граждане России, которые получили гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживают в ДНР и ЛНР или проживали там до переезда на постоянное проживание в РФ.

Постановление правительства вступает в силу со дня опубликования, норма будет действовать до 1 марта 2023 года.

Ранее издание «Известия» писало, что правительство внесло в Госдуму законопроект, разработанный по поручению президента Владимира Путина, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния их здоровья.

Автоновости,Владимир Путин,ГИБДД,Госдума,Правительство РФ,
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