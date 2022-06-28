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1 час назад

Новости автомира: Посмотрите на «Жигузин»: помесь Жигулей и лимузина

Motor.ru

В Telegram-канале «СОСЕДИ Гольяново» опубликовали фотографию, сделанную на парковке одного из дворов одноименного московского района. На снимке запечатлели красные «Жигули», которые превратили в подобие лимузина. Кроме того, машина отличается бамперами окрашенными в цвет кузова. Комментаторы изображения отметили оригинальность удлиненного автомобиля, а также прозвали машину «Жигузин». Кто является владельцем неординарной машины, неизвестно.

Фото дня: «Жигузин», помесь Жигулей и лимузина
Фото: Motor.ruMotor.ru

Удлиненные «Жигули» сфотографировали рядом с другими автомобилями на обычной дворовой парковке. Красная машина с тонированными средними и задними стеклами привлекла внимание пользователей Сети.

Многие комментаторы отметили оригинальный кузов отечественной машины. Другие же в шутку предположили, что снимок сделан на длинной выдержке, в результате чего транспортное средство «растянуло» по кадру.

В декабре прошлого года российские блогеры продемонстрировали самые широкие в мире «Жигули». Энтузиасты приварили друг к другу две белые «шестерки», после чего пустились в дрифт.

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