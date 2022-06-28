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2 часа назад

Новости автомира: Большинство российских автовладельцев уже ощутили влияние санкций

Motor.ruиещё 2

Более половины российских автомобилистов (53 процента) в какой-то мере почувствовали влияние санкций, выяснили эксперты «Открытия Авто», проведя опрос. Россияне рассказали о сложностях при покупке и обслуживании автомобилей, а также поделились мнением по поводу будущего российского авторынка. Так, большинство респондентов не ждут возвращения европейских брендов в ближайшее время, а почти половина готовы рассматривать к покупке китайские автомобили.

Большинство российских автовладельцев уже ощутили влияние санкций
Фото: Motor.ruMotor.ru

Среди автовладельцев, ощутивших эффект от санкций, 36 процентов отметили подорожание страховки, 22 процента заметили нехватку запчастей, 15 процентов не смогли купить приглянувшуюся машину. Еще четырем процентам не выдали автокредит, двум процентам отказали в ремонте, а у одного процента угнали автомобиль.

Большинство (78 процентов) заявили, что ждут возвращения ушедших европейских брендов в Россию не ранее чем через один-два года. Более позитивно настроены 12 процентов опрошенных: по их мнению, марки могут вернуться в течение полугода. Вовсе не надеются на их возвращение 10 процентов.

Более активный спрос на «вторичке» заметили 83 процента респондентов, а дефицит новых машин — 71 процент. По мнению 56 процентов участников опроса, россияне перейдут на отечественные машины, а 46 процентов ждут более активного перегона автомобилей из-за рубежа. При этом 43 процента считают, что в ближайшее время машина станет предметом роскоши, а еще треть прогнозирует, что автомобили можно будет покупать за криптовалюту.

Что касается китайских моделей, то их покупку готовы рассмотреть 46 процентов россиян. Еще 25 процентов переметнутся к «китайцам», если не окажется альтернативы из Европы, а у двух процентов уже есть такая машина. Категорически отказываются пересаживаться на автомобиль из КНР 10 процентов опрошенных.

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