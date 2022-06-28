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28 июня

Новости автомира: в Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы

Газета.Ruиещё 1

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение ПДД для граждан, лишенных прав. Соответствующую поправку рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Злостных нарушителей ПДД предложили лишить скидки на штрафы
Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости»Николай Хижняк/РИА «Новости»

На сегодняшний день россияне могут оплатить штрафы ГИБДД с 50% скидкой, она применяется, если гражданин оплатит квитанцию в течение 20 дней. Лишить такой возможности планируют автомобилистов, которых лишили прав, но они все равно сели за руль.

В случае отмены 50% скидки нарушитель обязан будет оплатить полную сумму штрафа: 30 тыс. руб. за управление автомобилем после лишения прав и 100 тыс. руб. за повторное подобное нарушение. Скидку на штраф ввели в России в 2014 году. При этом ей не могут воспользоваться лица, которых оштрафовали за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что средний чек штрафа за нарушение ПДД у россиян в 2021 году составил 695 руб. Сумма выросла на 18% относительно 2020 года. Самые большие суммы штрафов ПДД оказались у россиян 21-30 лет (836 руб.). Самые маленькие — у жителей страны в возрасте 41-50 лет (653 руб.).

Автоновости,Лишение прав,Коммерсант,ГИБДД,Госдума,
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