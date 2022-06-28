Злостных нарушителей ПДД предложили лишить скидки на штрафы

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение ПДД для граждан, лишенных прав. Соответствующую поправку рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости» Николай Хижняк/РИА «Новости»

На сегодняшний день россияне могут оплатить штрафы ГИБДД с 50% скидкой, она применяется, если гражданин оплатит квитанцию в течение 20 дней. Лишить такой возможности планируют автомобилистов, которых лишили прав, но они все равно сели за руль.

В случае отмены 50% скидки нарушитель обязан будет оплатить полную сумму штрафа: 30 тыс. руб. за управление автомобилем после лишения прав и 100 тыс. руб. за повторное подобное нарушение. Скидку на штраф ввели в России в 2014 году. При этом ей не могут воспользоваться лица, которых оштрафовали за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.