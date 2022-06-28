Mercedes рассказала, когда прекратит выпускать A-Class и B-Class

В сообщении немецких СМИ говорится, что две самые маленькие модели Mercedes прекратят свое существование вслед за нынешним поколением. Согласно сообщению немецкого Handelsblatt, производство Mercedes-Benz A-Class прекратится в 2025 году.

Ссылаясь на информацию, предоставленную внутренними источниками Mercedes-Benz, Handelsblatt сообщает, что члены правления Mercedes-Benz приняли решение не заменять сегодняшний A-класс в конце его текущего модельного цикла.В отчете предполагается, что A-класс четвертого поколения, представленный в 2018 году, будет продолжать выпускаться как в кузове хэтчбек, так и в кузове седан до 2025 года.