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52 минуты назад

Новости автомира: Производство хэтчбеков Mercedes-Benz A-Class и B-Class прекратится в 2025 году

ПроКроссовер.ру

В сообщении немецких СМИ говорится, что две самые маленькие модели Mercedes прекратят свое существование вслед за нынешним поколением. Согласно сообщению немецкого Handelsblatt, производство Mercedes-Benz A-Class прекратится в 2025 году.

Mercedes рассказала, когда прекратит выпускать A-Class и B-Class
Фото: MercedesMercedes

Ссылаясь на информацию, предоставленную внутренними источниками Mercedes-Benz, Handelsblatt сообщает, что члены правления Mercedes-Benz приняли решение не заменять сегодняшний A-класс в конце его текущего модельного цикла.В отчете предполагается, что A-класс четвертого поколения, представленный в 2018 году, будет продолжать выпускаться как в кузове хэтчбек, так и в кузове седан до 2025 года.

Однако преемников не планируется, сообщает финансовая и деловая газета из Дюссельдорфа. Handelsblatt также сообщает, что близкородственный минивэн Mercedes-Benz B-класса прекратит производство в 2025 году.

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