Michelin передаст бизнес в России локальному менеджменту

Французский производитель шин Michelin заявил о решении передать деятельности в России локальному менеджменту до конца 2022 года. Спустя более трех месяцев после остановки производства и экспорта, Michelin не нашел возможности возобновить работу — «в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте». При этом об окончательном уходе из страны российскому офису пока не сообщали.

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В заявлении отмечается, что новая организация, которой будет передана деятельность, никак не будет связана со структурой и маркой Michelin. Французская группа «вынуждена запланировать передачу всей своей деятельности в России до конца 2022 года» локальному управлению. Речь идет как о коммерческих, так и о производственных активах.

Представители российского офиса пока не подтверждают факт окончательного ухода Michelin из России. «Это будет решаться в следующие шесть месяцев. Пока мы запускаем в работу план трансформации», — сказали «Мотору» в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что «работают над поиском лучшего решения для своих сотрудников». В штате Michelin в России — около 1000 человек, 750 из которых работают на производственной площадке в подмосковном Давыдово. Производственная мощность шинного завода составляет 1,5-2 миллиона шин для легковушек в год. На продажи в России приходится два процента от мировых продаж Michelin.