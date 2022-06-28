BMW вернет культовый 3.0 CSL

BMW готовит еще одну премьеру в честь 50-летнего юбилея подразделения M, который компания отмечает на протяжении всего 2022 года. Кульминацией празднования станет возвращение культового BMW 3.0 CSL, но в современном прочтении: как сообщает BMW Blog, его построят на базе M4 CSL, но с некоторыми важными изменениями. Пока же новинку, укутанную в пестрый камуфляж, показали на тизерных фотографиях.

Фото: BMW BMW

Во-первых, по информации инсайдеров, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач заменят шестиступенчатой «механикой», привод будет задним . Во-вторых, отдача рядного шестицилиндрового двигателя составит около 600 лошадиных сил, то есть примерно на 50 сил больше, чем у M4 CSL.

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Судя по опубликованным изображениям, внешний вид нового 3.0 CSL вдохновлен как оригинальной моделью (от 3.0 CSL 1970-х годов ему достались двойные круглые воздухозаборники), так и концептом 3.0 CSL Hommage 2015 года. Особое внимание уделено камуфляжу, узор которого представляет собой не традиционную черно-белую абстракцию, а красочные изображения автомобилей подразделения M прошлых лет.

Наклейка с надписью «I like it rare» на капоте намекает, что модель выпустят ограниченным тиражом — по одной из версий, соберут всего 50 таких машин, причем ни одна из них не доберется до США. Кроме того, этот автомобиль может стать самым дорогим в истории BMW — ему прочат ценник в 750 тысяч евро (больше 42 миллионов рублей по нынешнему курсу).

С 1972 года подразделение M выпустило три модели CSL (расшифровывается как Competition, Sport, Lightweight): в 1973 году был представлен тот самый BMW 3.0 CSL, в 2003-м — BMW M3 CSL, а в нынешнем году BMW M4 CSL.