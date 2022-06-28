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28 июня

Новости автомира: разорившаяся китайская марка Lifan переродилась в новый электромобильный бренд Livan

Wroom.ru

Новая марка Livan дебютировала на автосалоне в китайском городе Чунцин.

Разорившийся Lifan переродился в электромобильный бренд Livan
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Китайская компания Lifan, хорошо известная в России, обанкротилась ещё в 2020 году, не пережив кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. Активы фирмы достались холдингу Geely, который решил создать на базе бывшего «Лифана» новую марку электромобилей Livan.

Первой моделью нового бренда станет кроссовер Livan 9, созданный на базе серийной модели Geely Haoyue. Компания показала прототип машины на выставке в Чунцине, но не раскрыла характеристики электромобиля.

Livan

Правда одна особенность «Ливанов» уже известна. Это возможность заменить пустую батарею на заряженную: компания Geely уже начала развивать в Китае сеть станций для быстрой смены аккумуляторов.

Продажи электрокроссоверов Livan 9 начнутся на китайском рынке в конце этого года. А за следующие три года фирма выпустит ещё пять электрических моделей.

Автоновости,Lifan,Geely,
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