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57 минут назад

Новости автомира: Кроссовер Subaru Forester получил новую спортверсию STI Sport для рынка Японии

ПроКроссовер.ру

Subaru Forester полноприводный компактный кроссовер, выпускаемый компанией Subaru с 1997 года. В настоящее время он находится в третьем поколении и продается как компактный кроссовер. Первоначально представленный в Соединенных Штатах в 1998 году, Forester разделял свою платформу с Impreza до третьего поколения и теперь имеет гибридную платформу японского универсала Impreza и заднюю платформу седана Impreza американского производства.

Subaru Forester получил новую версию
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Subaru Forester не привыкать носить значок производительности STI, поскольку его первый выпуск был выпущен еще в 2004 году как модель только для Японии. Почти два десятилетия спустя усовершенствованный Forester снова возвращается в качестве эксклюзива для внутреннего рынка, но со значительно сниженным аспектом производительности. К сожалению, в чем Forester STI Sport отстает от своего предшественника, так это в трансмиссии, поскольку он по-прежнему работает на стандартном 1,8-литровом рядном 4-цилиндровом двигателе с турбонаддувом мощностью 175 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, вместо 2,5-литрового турбомотора, как у предшественника.

ПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Кроссовер третьего поколения был разработан главным дизайнером Subaru Мамору Исии. Размеры получены от инженеров, использующих базовую конструкцию кузова универсала Impreza японской спецификации с задней платформой седана Impreza американской спецификации. Колесная база Forester увеличилась на 89 мм, при этом общее увеличение составило 76 мм в длину, 46 мм в ширину и110 мм в высоту. Примечательно, что Forester третьего поколения отказался от безрамных боковых окон, которые использовались на Subaru с начала 1970-х годов.

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