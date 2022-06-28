Subaru Forester получил новую версию

Subaru Forester полноприводный компактный кроссовер, выпускаемый компанией Subaru с 1997 года. В настоящее время он находится в третьем поколении и продается как компактный кроссовер. Первоначально представленный в Соединенных Штатах в 1998 году, Forester разделял свою платформу с Impreza до третьего поколения и теперь имеет гибридную платформу японского универсала Impreza и заднюю платформу седана Impreza американского производства.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Subaru Forester не привыкать носить значок производительности STI, поскольку его первый выпуск был выпущен еще в 2004 году как модель только для Японии. Почти два десятилетия спустя усовершенствованный Forester снова возвращается в качестве эксклюзива для внутреннего рынка, но со значительно сниженным аспектом производительности. К сожалению, в чем Forester STI Sport отстает от своего предшественника, так это в трансмиссии, поскольку он по-прежнему работает на стандартном 1,8-литровом рядном 4-цилиндровом двигателе с турбонаддувом мощностью 175 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, вместо 2,5-литрового турбомотора, как у предшественника.

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