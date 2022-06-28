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16 минут назад

Новости автомира: ГИБДД раскрыла правила поездок на машине в аномальную жару

Елена Прошина

ГИБДД Москвы составила специальную памятку о том, как правильно ездить на автомобиле в период аномальной жары. Согласно рекомендациям ведомства в Telegram-канале, автомобилистам стоит вовсе воздержаться от поездок – особенно людям пожилого возраста и лицам, которые страдают от сердечных и сосудистых заболеваний.

ГИБДД раскрыла правила поездок на машине в аномальную жару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если водитель чувствует себя хорошо и ему необходимо сесть за руль, то стоит соблюдать ряд правил. Так, выезжать на работу лучше пораньше, до начала жары, а перед поездкой стоит сначала проветрить салон машины, а уже после включить кондиционер. Внутри автомобиля стоит поддерживать комфортную температуру и не направлять дефлекторы на себя – это может взывать простуду.

Также в жаркую погоду водителю и пассажирам стоит пить больше жидкости. Автомобилисты также должны следить за скоростным режимом и быть внимательными при маневрах – яркое солнце способно ослепить человека, что может стать причиной аварии.

Кроме того, полиция призывает ни в коем случае не оставлять детей одних в автомобиле – это может закончиться трагедией.

Автоновости,ГИБДД,
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