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4 часа назад

Новости автомира: роскошный электрокар Cadillac Celestiq получит ценник на уровне Rolls-Royce

Motor.ru

Электроседан Cadillac Celestiq получит рекордный для американской марки ценник — около 300 тысяч долларов (16 миллионов рублей по сегодняшнему курсу), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров. «Батарейный» седан не только возьмет на себя роль флагмана, но и станет самой роскошной моделью Cadillac, с которой бренд намерен побороться за клиентов в люксовом сегменте. Для сравнения, за Rolls-Royce Ghost просят порядка 350 тысяч долларов.

Роскошный электрокар Cadillac Celestiq получит рекордный ценник
Фото: CadillacCadillac

По словам инсайдеров, 300 тысяч долларов — это ориентировочная начальная цена Celestiq. По мере наполнения списка оснащения опциями она будет увеличиваться, а по части кастомизации Celestiq даже сможет составить конкуренцию автомобилям Bentley и Rolls-Royce.

На данный момент известно, что в основу Celestiq ляжет платформа Ultium, на которой базируется первый серийный электрокар Cadillac — кроссовер Lyriq. Ожидается, что на одной полной зарядке тяговой батареи седан сможет преодолевать до 650 километров, а пополнять запас энергии можно будет от 350-киловаттного терминала. Также в оснащение включат матричные фары и, вероятно, фирменный автопилот Ultra Cruise.

Спинка сиденья Cadillac Celestiq с перфорированной кожей, металлической вставкой и подсветкой

Фрагменты экстерьера и интерьера Cadillac уже раскрыл в сериях тизеров, демонстрирующих особое внимание к деталям. На них видны колесные диски, капот и фонари, кожаные кресла со сложным оформлением, а также некоторые элементы управления.

Премьера полностью электрического флагмана Cadillac намечена на конец июля. Мелкосерийное производство стартует до конца 2023 года в Уоррене, штат Мичиган, где Celestiq будет собираться под заказ и в основном вручную, причем с использованием технологий 3D-печати. Объем производства будет ограничен примерно пятью сотнями экземпляров в год.

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