Представлен «индийский Prado»

Индийская компания Mahindra официально представила новое поколения внедорожника Scorpio-N. Рамный автомобиль стал приемником модели Scorpio, которую выпускали более 20 лет. За это время автомобиль пережил несколько рестайлингов и должен был попасть в Россию, став альтернативой Патриота. Теперь специалисты выпустили абсолютно новый внедорожник, который не имеет ничего общего с предыдущей версией. После дебюта на домашнем рынке автомобиль появится в ЮАР, Австралии и Новой Зеландии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Дизайн нового Scorpio-N разрабатывало итальянское ателье Pininfarina, совместно со специалистами американского подразделения компании. Габариты внедорожника составили 4662 миллиметра в длину при 1917-миллиметровой ширине. Колесная база увеличилась с 2680 до 2750 миллиметров.

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Уже в «базе» автомобиль получил светодиодные задние фонари. За доплату LED-оптикой можно оборудовать передние фары. В стандартной комплектации новинка оснащена задним приводом, опционально модель дополнят полным с жестким подключением передней оси.

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Для Scorpio-N доступны четыре режима движения, которые можно менять в зависимости от дорожного покрытия. В качестве моторной гаммы инженеры предложили двухлитровый бензиновый турбомотор TGDi мощностью 203 лошадиные силы, 132-сильный турбодизель объемом 2,2 литра, а также турбированный дизельный агрегат mHawk мощностью 175 лошадиных сил того же объема. Среди трансмиссий доступны механическая и автоматическая коробки передач.

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Motor.ru

Со сменой поколения внедорожник получил более богатый интерьер. В базовой версии для модели доступен третий ряд сидений (в топ-версии на среднем ряду установлены раздельные кресла). Кроме того, в стандартное оснащение автомобиля входит кондиционер, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, а также две подушки безопасности. За доплату Scorpio-N получит двухзонный климат-контроль, кожаный салон, переднюю и заднюю камеры, а также электропривод сиденья водителя, люк и модернизированную аудиосистему Sony.