Представлен «индийский Prado»

Индийская компания Mahindra официально представила новое поколения внедорожника Scorpio-N. Рамный автомобиль стал приемником модели Scorpio, которую выпускали более 20 лет. За это время автомобиль пережил несколько рестайлингов и должен был попасть в Россию, став альтернативой Патриота. Теперь специалисты выпустили абсолютно новый внедорожник, который не имеет ничего общего с предыдущей версией. После дебюта на домашнем рынке автомобиль появится в ЮАР, Австралии и Новой Зеландии.
Дизайн нового Scorpio-N разрабатывало итальянское ателье Pininfarina, совместно со специалистами американского подразделения компании. Габариты внедорожника составили 4662 миллиметра в длину при 1917-миллиметровой ширине. Колесная база увеличилась с 2680 до 2750 миллиметров.
Уже в «базе» автомобиль получил светодиодные задние фонари. За доплату LED-оптикой можно оборудовать передние фары. В стандартной комплектации новинка оснащена задним приводом, опционально модель дополнят полным с жестким подключением передней оси.
Для Scorpio-N доступны четыре режима движения, которые можно менять в зависимости от дорожного покрытия. В качестве моторной гаммы инженеры предложили двухлитровый бензиновый турбомотор TGDi мощностью 203 лошадиные силы, 132-сильный турбодизель объемом 2,2 литра, а также турбированный дизельный агрегат mHawk мощностью 175 лошадиных сил того же объема. Среди трансмиссий доступны механическая и автоматическая коробки передач.
Со сменой поколения внедорожник получил более богатый интерьер. В базовой версии для модели доступен третий ряд сидений (в топ-версии на среднем ряду установлены раздельные кресла). Кроме того, в стандартное оснащение автомобиля входит кондиционер, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, а также две подушки безопасности. За доплату Scorpio-N получит двухзонный климат-контроль, кожаный салон, переднюю и заднюю камеры, а также электропривод сиденья водителя, люк и модернизированную аудиосистему Sony.
Сперва новый Scorpio-N появится на индийском и южноафриканском рынках. Старт приема заказов намечен на конец июля нынешнего года. Продажи – на октябрь. В зависимости от комплектации стоимость рамного внедорожника составит от 15 000 до 25 000 долларов (примерно от 800 000 до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Затем рамный внедорожник доберется до Австралии и Новой Зеландии.