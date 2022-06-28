Nissan продлил простой на российском заводе до сентября

Японский Nissan не будет собирать автомобили на российском заводе по крайней мере до сентября 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Макото Учиду. По его словам, Nissan продолжает следить за развитием событий и старается минимизировать негативное влияние, однако шансов на улучшение мало: ситуация «может принять более серьезный и затяжной оборот».

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Завод Nissan Manufacturing Rus (NMR) в Санкт-Петербурге остановился в марте. Тогда речь шла именно о временной остановке — ожидалось, что конвейер перезапустят уже в начале апреля, но этого так и не произошло. На российском предприятии налажен выпуск кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Также в начале весны Nissan остановил экспорт автомобилей в Россию — включая внедорожник Pathfinder, который едва успел выйти на рынок и ввозился из США. В мае французская Renault свернула бизнес в России и избавилась от столичного завода «Рено Россия», где собирали также Nissan Terrano. В июне сообщалось, что у дилеров осталось всего несколько сотен таких кроссоверов.