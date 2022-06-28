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3 часа назад

Новости автомира: покупатели упрощенной Lada Granta подписывают соглашение о невыезде за рубеж

Мария Иванова

Покупатели «упрощенной» Lada Granta подписывают два дополнительных соглашения при оформлении договора, одно из них предупреждает о невозможности выехать на этом авто в большинство стран мира. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилера марки.

У покупателей «обрезанной» Granta берут подписку о невыезде
Фото:  АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Как отмечает издание, ограничения связаны с пониженным до «Евро-2» экоклассом двигателя Lada Granta и меньшими требованиями безопасности.

По данным Motor.ru, новые Lada Granta пустят только в те страны, с которыми у РФ действует двусторонняя договоренность. Сейчас она есть только с Белоруссией, в перспективе добавятся и другие страны Евразийского экономического союза - Армения, Киргизия и Казахстан.

В другом соглашении указано, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС.

СМИ сообщали, что во второй половине июня «АвтоВАЗ» планирует выпустить первый автомобиль после простоя. Сообщалось, что это будет Lada в упрощенной комплектации - без ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

8 июня в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начинается от 678,3 тысячи рублей за седан.

В упрощенной комплектации Lada Granta сохранились электростеклоподъемники и электроусилитель руля.

Мощность ее двигателя - 90 лошадиных сил, коробка передач - механическая. Машина будет доступна в кузовах седан, литфбек, универсал и специальной модификации Drive Active.

Автоновости,Lada Granta,Lada,ЕАЭС,Автоваз,
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