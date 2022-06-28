У покупателей «обрезанной» Granta берут подписку о невыезде

Покупатели «упрощенной» Lada Granta подписывают два дополнительных соглашения при оформлении договора, одно из них предупреждает о невозможности выехать на этом авто в большинство стран мира. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилера марки.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Как отмечает издание, ограничения связаны с пониженным до «Евро-2» экоклассом двигателя Lada Granta и меньшими требованиями безопасности.

По данным Motor.ru, новые Lada Granta пустят только в те страны, с которыми у РФ действует двусторонняя договоренность. Сейчас она есть только с Белоруссией, в перспективе добавятся и другие страны Евразийского экономического союза - Армения, Киргизия и Казахстан.

В другом соглашении указано, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС.

СМИ сообщали, что во второй половине июня «АвтоВАЗ» планирует выпустить первый автомобиль после простоя. Сообщалось, что это будет Lada в упрощенной комплектации - без ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

8 июня в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начинается от 678,3 тысячи рублей за седан.

В упрощенной комплектации Lada Granta сохранились электростеклоподъемники и электроусилитель руля.