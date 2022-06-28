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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ планирует продлить четырехдневку с сентября по ноябрь

Волга Ньюс

АО "АвтоВАЗ" планирует продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке осенью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

АвтоВАЗ планирует продлить четырехдневку с сентября по ноябрь
Фото: АвтовазАвтоваз

"Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года", — уточнили в пресс-службе.

Согласно приказу, с 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva — четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 — четыре дня в неделю в две смены.

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