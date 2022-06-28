В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на автомобили в России на три года. Важное условие — можно будет не платить налог только за отечественные машины. По словам автора инициативы, в связи с массовым исходом зарубежных автопроизводителей у российского автопрома появился шанс «восстановить объемы выпуска и совершить качественный рывок на рынке». Милонов также допускает возобновление программы утилизации и возвращение государственных субсидий на покупку новых машин.
«Россияне, которые покупают отечественные машины, могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — цитирует Милонова РИА Новости.
В настоящее время для расчета суммы транспортного налога используется специальная формула, в которой количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку. Последнюю каждый регион устанавливает самостоятельно. Также существует так называемый «налог на роскошь», который платят владельцы машин стоимостью от 10 миллионов рублей.
При этом с 2014 года и до весны 2022 года нижний порог «налога на роскошь» составлял всего три миллиона рублей, но его решено было повысить из-за резкого роста цен на новые автомобили на российском рынке — в среднем за этот период стоимость машин увеличилась на 80 процентов.