В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на автомобили в России на три года. Важное условие — можно будет не платить налог только за отечественные машины. По словам автора инициативы, в связи с массовым исходом зарубежных автопроизводителей у российского автопрома появился шанс «восстановить объемы выпуска и совершить качественный рывок на рынке». Милонов также допускает возобновление программы утилизации и возвращение государственных субсидий на покупку новых машин.

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«Россияне, которые покупают отечественные машины, могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — цитирует Милонова РИА Новости.

В настоящее время для расчета суммы транспортного налога используется специальная формула, в которой количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку. Последнюю каждый регион устанавливает самостоятельно. Также существует так называемый «налог на роскошь», который платят владельцы машин стоимостью от 10 миллионов рублей.